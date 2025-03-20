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"Я хочу трансформации БЭБ и партнерства с бизнесом": ветеран Игорь Шепетин о своем решении баллотироваться

Олег Макаров
20 марта 2025, 14:25
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Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности набирает обороты. Среди кандидатов — ветеран и герой российско-украинской войны, экс-командир батальона территориальной обороны, полковник Игорь Шепетин. Он удачно преодолел первый этап отбора, пишет ua.news.

За плечами Шепетина – годы службы в СБУ, где он расследовал коррупционные схемы в госсекторе. После занимал руководящие должности в ГФС и ГСЧС, где занимался реформированием антикоррупционной деятельности.

"Я убежден, что БЭБ должно работать на развитие бизнеса и партнерство с государством, а не на создание барьеров. Бизнес и государство должны действовать как партнеры, а борьба с экономическими преступлениями должна быть четкой, эффективной и прогнозируемой", — подчеркнул кандидат.

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Бюро экономической безопасности занимается выявлением, расследованием и предотвращением экономических преступлений. В рамках обязательств перед ЕС Украина должна до конца июня 2025 обновить принципы работы БЭБ и назначить нового руководителя.

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