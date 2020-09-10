"Я уже не тот": Саакашвили рассказал, будет ли ссорить Грузию с Россией

Михаил Саакашвили продолжает делиться планами насчет своего возвращения "на холмы Грузии".
Руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили (которого выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Грузии) заявил ‒ если на грядущих парламентских выборах победит его партия Единое национальное движение, то он не собирается конфликтовать с Россией.
Об этом он сказал в эфире грузинского телевидения.
"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача – правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", – заявил он.
Саакашвили признался, что изменил свои политические взгляды и многое переоценил за годы скитаний вне Грузии.
"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо, и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", – подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В конце августа 2020 года Михаил Саакашвили (который сейчас в Украине занимает должность руководителям исполкома Национального совета реформ) сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться в Грузию.
- Кроме того, на YouTube-канале поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию.
- Позднее эксперт и директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе рассказала о том, что против возвращения Михаила Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.