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"Я знаю его лично": генерал рассказал, чего ждать от подневольного Путину Лукашенко

19 июня 2022, 09:39

Лукашенко нужно демонстрировать лояльность Путину и выполнять хотя бы часть обязательств, отметил Николай Маломуж.

Генерал рассказал, чего ждать от подневольного Путину Лукашенко / скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, не решится в ближайшее время на наступательную операцию против Украины.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, отметил, что он может содействовать действиям РФ, например, в предоставлении плацдармов, аэродромов, размещении дивизионов, "Искандеров" и даже в организации определенных провокаций, передает "Обозреватель".

"Но до тех пор, пока Россия не начнет более эффективную наступательную операцию, Лукашенко не будет принимать решения о стратегических наступлениях. Я знаю его лично. Он всегда лавирует, даже с Путиным. Даже в ситуации полной подчиненности Путину он просчитывает варианты. Он видит, что сейчас ситуация сложная, что Россия не смогла реализовать все сценарии в Украине", - пояснил Маломуж.

Также он отметил, что Лукашенко нужно демонстрировать лояльность Путину и выполнять хотя бы часть обязательств.

Читайте такжеЭто будет конец для Лукашенко: армия Беларуси может отказаться наступать на Украину - Жданов"Кроме предоставления баз для российских войск, размещения ракетных сил и техники, необходимо и демонстрировать силу. Для чего? Чтобы оттягивать очень большие силы Украины на большом пространстве украинско-белорусской границы. Лукашенко заявляет о возможных агрессивных действиях со стороны Украины и Запада, оправдывая укрепление своих границ, минирование, подтягивание войск и так далее. Это в большей степени является демонстрация действий для Путина и фактически помощь агрессору", - пояснил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что наступательная стратегическая операция Лукашенко – это большой риск по двум причинам. Первая – он понимает, что Путин может проиграть и, соответственно, он будет отвечать уже за прямую агрессию против Украины. Пока он соучастник. Вторая – Лукашенко полностью не уверен в своих военных, особенно в кадровых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Зеленский поручил провести проверку готовности в четырех областях.

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война в Украине Александр Лукашенко Николай Маломуж
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