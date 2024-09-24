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Как отбить корректируемую авиабомбу УПМБ Д-30СН: Згурец рассказал важные детали

Юлия Закрепа
24 сентября 2024, 13:03
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РФ не прекращает мощно атаковать Запорожье авиабомбами - Згурец раскрыл, как этому противостоять.
Как отбить корректируемую авиабомбу УПМБ Д-30СН: Згурец рассказал важные детали
Как уничтожать новейшие российские авиабомбы / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, defence-ua

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что противодействовать российскому универсальному межвидовому боеприпасу Д-30СН можно средствами ПВО.

"Когда мы говорим об обломках в Запорожье, есть нюансы, связанные с тем, что где-то с марта этого года враг начал использовать, сначала по Харькову, а потом и в других местах бомбу, которая называется универсальный межвидовой боеприпас Д-30СН. Это бомба весом 250 килограммов с крыльями для планирования и коррекции, к которой добавляется дополнительный двигатель, которого не имеют ФАБы, сбрасываемые с бомбардировщиков в планирующем варианте. Дальность такого боеприпаса, сброшенного с самолета, составляет до 80-90 километров. Это на 20-30 километров больше, чем то, что используется с планирующими бомбами", - пояснил Згурец для "Еспресо".

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, борьба с универсальным межвидовым боеприпасом Д-30СН возможна с помощью средств ПВО.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

"Эти планирующие боеприпасы могут быть сбиты нашими комплексами ПВО, в частности комплексом "БУК", который приспособлен для работы по таким целям. Это одно направление, но в прифронтовой зоне "БУК" прикрывает боевые порядки, и их не хватает. Второй компонент - это борьба с аэродромами, где расположены российские самолеты", - отметил Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Expres также добавил, что враг перетянул часть своих самолетов в глубь российской территории, но аэродромы подскока на глубину до 200-300 километров у противника существуют.

"Наличие средств поражения ATACMS в этом участке позволяет использовать ATACMS по фронтовым зонам, если действительно будет получено разрешение на расширение использования ATACMS по российской территории", - резюмировал Згурец.

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Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Атака РФ по Украине

Напомним, что 24 сентября два часа армия РФ била по Запорожью. Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома и еще один полностью уничтожен. Погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

23 сентября страна-агрессор Россия 6 раз ударила по Запорожью. Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

Также 22 сентября РФ атаковала Украину ракетами. Сначала россияне подняли в воздух авиацию и осуществили пуски КАБов для ударов по Сумской области. Российская ракета летела через Сумскую область в сторону Черниговской. Жителей Чернигова предупреждали об опасности и просили пройти в укрытие.

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война в Украине ВСУ авиабомба Сергей Згурец новости Украины ATACMS
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