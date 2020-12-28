"Янык, Зеленский, Лимон": в Минюсте рассказали, какие странные имена дают детям украинцы

В Минюсте рассказали, какие странные имена дают детям украинцы / Pixabay

В нынешнем году новорожденных мальчиков в Украине чаще всего называли Артемами, Андреями, Богданами, Владиславами, Владимирами, Даниилами и Дмитриями, а девочек — Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского Минюста на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Вместе с тем, определенное количество в Украине людей давали своим детям оригинальные имена по типу Зеленского, Яныка, Вакулы, Лимона, Князя, Парижана, Луны, Империи и Шанель.

Читайте такжеНа 9900% дороже: Минюст продал на аукционе конфискованную у хозяина собаку

Напомним, ранее Главред сообщал: