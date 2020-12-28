"Янык, Зеленский, Лимон": в Минюсте рассказали, какие странные имена дают детям украинцы

Невинные младенцы еще не знают, на какие муки и издевательства обрекли их шутники-родители.
В нынешнем году новорожденных мальчиков в Украине чаще всего называли Артемами, Андреями, Богданами, Владиславами, Владимирами, Даниилами и Дмитриями, а девочек — Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского Минюста на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.
Вместе с тем, определенное количество в Украине людей давали своим детям оригинальные имена по типу Зеленского, Яныка, Вакулы, Лимона, Князя, Парижана, Луны, Империи и Шанель.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- По данным Министерства юстиции Украины в 2019 году украинцы давали детям редкие имена в достаточном количестве.
- Женские - Ореста, фротте, Аннаель, властно, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.
Автор: Дмитрий Видоменко