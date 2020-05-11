Тимошенко получила миллионы от нью-йоркской юридической фирмы – NYT

Юридическая фирма Skadden заплатила Тимошенко миллионы долларов / УНИАН

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко получили многомиллионную сумму от американской юридической фирмы.

По информации, нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины", обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Стало известно, что урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством Skadden, начиная с 2012 года, правительства тогдашнего президента Виктора Януковича.

"Работа Skadden в Украине, которая привела к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, что международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное", — пишет издание.

Со ссылкой на два источника издание отметило, что Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко, который также утверждал, что правительство Януковича с ним обошлось несправедливо, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности подать в суд на Skadden за ее работу.

По словам людей, знакомых с урегулированием, Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы уладить дело до подачи иска. Средства были переданы Тимошенко и Власенко через Reid Collins.

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