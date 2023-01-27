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Юрист пояснил, что грозит выехавшим за границу незаконно мужчинам

27 января 2023, 13:24
В Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения, говорит юрист.
Пограничники, столб
Юрист пояснил, что грозит выехавшим за границу незаконно мужчинам / коллаж фото УНИАН и facebook.com/pg/DPSUkraine

В Украине ответственность наступает, когда мужчины выезжают за границу незаконно, когда предлагают за выезд взятку, а также когда едут с поддельными документами. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина Александр Трегуб − старший юрист БФ "Право на захист".

За незаконное пересечение границы предусмотрено несколько видов ответственности: административная и уголовная, говорит он.

"Админответственность за пересечение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку, в багажнике автомобиля и так далее), предоставление чужого документа при пересечении границы (в том числе паспорта женщины, соответственно переодевшись) предусмотрена статьей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест. Согласно статье 204-4 КУоАП за пересечение или попытку пересечения линии столкновения или неконтролируемого участка государственной границы Украины любым способом вне контрольных пунктов въезда-выезда или с использованием поддельных документов или содержащих ложные сведения о человеке или без разрешения соответствующих органов власти на таких лиц будет наложен штраф", – сказал Трегуб.

Далее, говорит Тригуб, за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (то бишь взятки) должностному лицу для пересечения границы предусмотрена ответственность статьей 369 УК Украины (в виде штрафа или лишения свободы сроком до 4 лет).

"Причем ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку. И независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу", – говорит Тригуб.

Затем, в условиях военного положения, во всех случаях незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет их действия могут также квалифицироваться по статье 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).

Наказание − лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Но, Тригуб уточняет, сперва в суде стороне обвинения нужно будет доказать умысел.

"Если в суде смогут доказать, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то есть присутствует субъективная сторона преступления (мотив, умысел), то только тогда такие противоправные действия лица могут квалифицироваться как преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 336 УК Украины", – подытожил Трегуб.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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