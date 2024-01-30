С начала 2024-го Россия выпустила по Украине более 330 ракет - Зеленский

С начала 2024 года российские оккупанты выпустили по Украине более 330 ракет разных типов, раскрыл количество президент Владимир Зеленский в соцсети Х.
"С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет различных типов и около 600 боевых беспилотников", - поделился глава государства.
Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно прочный воздушный щит, подчеркнул он.
"И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что сейчас перед властью и Западом стоит вопрос обеспечения "контроля Украины над своим небом, что также является критически важным для обеспечения безопасности на земле - от передовых позиций до больниц и школ в тылу".
"Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими главными приоритетами. Российский террор надо победить - это достижимо", - высказался Зеленский.
Удары России по Украине
В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.
Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.
РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.
Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.
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