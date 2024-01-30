Используют дроны и бьют по гражданским: Гуменюк раскрыла подробности боев на юге

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Оккупанты используют FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты различных модификаций для атак против Сил обороны и гражданского населения. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Ситуация остается напряженной. Враг не прекращает свои активности, изыскивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак, как ночного применения "Шахедов", так и в течение всех боевых суток, с мощным использованием по количеству увеличено FPV-дронов, дронов других модификация, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы", - отметила Гуменюк.
Кроме того, российские войска продолжают осуществлять целенаправленные атаки на жилые районы, объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты. Они также используют управляемые авиабомбы для нанесения ударов по населенным пунктам, прицельно сбрасывают боеприпасы во дворы людям.
"Пытается наносить удары по жилым кварталам, в направлении объектов критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь жителей левобережья. Также применяет и управляемые авиабомбы, Бериславский район снова пострадал от бомбардировки. Там где в населенных пунктах почти все дома разрушены и имеют существенные повреждения", - добавила она.
По данным руководительницы пресс-центра, российские силы пытаются создать панику среди гражданского населения. Они продолжают давить на правый берег Украины с целью подготовки к предстоящим "выборам" и хотят напомнить гражданским о возможном возвращении.
"Хотя, это понятно, что это невыполнимая миссия для них. Они не смогут этого сделать и по ландшафтным особенностям и из-за отсутствия поддержки на правом берегу. Не имеют они таких сил и возможностей", - заверила Гуменюк.
Ситуация на юге
Как сообщал Главред, Силы спецопераций нанесли точные удары по опорным пунктам российских войск с помощью беспилотников на Запорожском направлении. После уничтожения противника, на месте сожженной техники установили украинский флаг.
Также оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. Украинские защитники держат оборону и активно действуют на некоторых направлениях.
Кроме этого, на юге Украины оккупанты усилили применение дронов. Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции на левом берегу Херсонщины и расширяют плацдарм под давлением вражеских атак.
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