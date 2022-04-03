"За Чернобаевку": Арестович сообщил, что ему присвоено звание подполковника

Алексей Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович получил повышение - ему присвоили воинское звание подполковника.

Об этом сам Арестович написал 3 апреля на странице в Facebook.

"...стоило на несколько дней отлучиться" — пошутил Арестович.

Отметим, на сайте главы государства пока что нет соответствующего указа о присвоении воинского звания.

Тем временем украинцы уже поздравили Арестовича, который стал любимцем публики за время войны в Украине:

"Я думал, что уже давно генерал"

"Алексей, поздравляем с повышением по службе! Хотя для многих Вы уже, как минимум, маршал"

"Это за очередную Чернобаевку?"

Как сообщал Главред, 1 апреля ВСУ нанесли удар по врагу в Чернобаевке уже 13-й и 14-й раз.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

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