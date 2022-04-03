"За Чернобаевку": Арестович сообщил, что ему присвоено звание подполковника

Алексей Арестович, который стал любимцем публики за время войны в Украине, получил новое воинское звание. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович получил повышение - ему присвоили воинское звание подполковника.
Об этом сам Арестович написал 3 апреля на странице в Facebook.
"...стоило на несколько дней отлучиться" — пошутил Арестович.
Отметим, на сайте главы государства пока что нет соответствующего указа о присвоении воинского звания.
Тем временем украинцы уже поздравили Арестовича, который стал любимцем публики за время войны в Украине:
"Я думал, что уже давно генерал"
"Алексей, поздравляем с повышением по службе! Хотя для многих Вы уже, как минимум, маршал"
"Это за очередную Чернобаевку?"
Как сообщал Главред, 1 апреля ВСУ нанесли удар по врагу в Чернобаевке уже 13-й и 14-й раз.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.
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