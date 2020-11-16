"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича

Алексей Арестович / Фокус

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил о том, что имеет 33 боевых выхода в зоне ООС, а также награжден семью наградами.

Как подчеркнул он в эфире ObozTV, он ходил на Донбассе за линию фронта.

"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах", – сказал Арестович.

Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.

"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", – парировал тот.

Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.

"Седьмая догнала недавно – это именное огнестрельное оружие", – уточнил спикер.

Арестович также добавил, что не может раскрыть более подробную информацию из-за того, что это "может навредить ребятам, которые там до сих пор".

Заявления Арестовича уже прокомментировал известный волонтер Юрий Касьянов в Facebook.

По его словам, заявления Арестовича вызывают недоверие: "Я знаком с ребятами из 8 и 3 полков спецназа, с разведчиками добробатов и бригад. С легендарными разведгруппами горячих 2014-2015 годов. Посчастливилось с ними работать. Видел, как скрупулёзно планировалась каждая операция, собиралась информация, прорабатывалась любая ситуация, готовился проход, обеспечивался отход. На это порой уходили не дни – недели… Но чтобы вот так, запрсто между эфирами, перед интервью, после вечернего блога, играючи - 33 раза, 7 наград?.. Среди моих ребят таких профессионалов нету".

Пользователи в Сети также оценили заявления Арестовича о его боевых заслугах:

"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." (с) Отто фон Бисмарк. А в Украине за вранье, еще и награждают", "Космонавт, скоро на марс с миссией полетит. Трепло", "Хм, я тоже возвращался по ту линию фронта, потому что там дом был, даже больше чем 33 раза, где мои награды?", "Тут врал, тут не врал, здесь рыбу заворачивали", "Это тот самый "военный эксперт" Арестович, которому за подвиги сразу звание майора пожаловали? Может он за выход в тыл врага считал поход в гости к чужой жене?", - комментируют заявления Арестовича пользователи.

Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.