Загадочная гибель Кучапина: жена и друзья волонтера обратились с просьбой

Супруга Кучапина претензий к полиции не имеет / Суспільне

Сотрудники общественной организации Дом милосердия, руководителя которой Алексея Кучапина нашли мертвым на съемной квартире в Киеве, не имеют претензий к полиции.

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

По информации, следствие обнаружило, что относительно Алексея не было осуществлено насильственных действий, и его смерть не была вызвана убийством.

"Полиция сработала профессионально, оперативно, в рамках принятых процедур, и мы очень благодарны за сотрудничество. Никаких претензий к действиям органов власти нет", – отметили в Доме милосердия.

Коллеги Кучапина пожаловались, что большинство источников информации в социальных сетях или подают информацию субъективно, или она вообще не соответствует действительности.

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"Также просим отнестись с пониманием к человеческой печали и не расспрашивать семью и близких об обстоятельствах трагедии", – подчеркивается в заявлении, подписанном, в том числе и женой Алексея Еленой.

В свою очередь, один из организаторов акции под стенами МВД с требованием расследовать смерть Кучапина Наталья Луньо заявила, что ее вызвали на допрос в качестве свидетеля, хотя она не была знакома с умершим.

"Во время допроса мне задавали много нежелательных вопросов типа "как зовут людей, с которыми вы живете", "как долго вы живете в Киеве", на которые я в основном отказывалась отвечать. Следователь пытался убедить меня, что наши требования неправильные и мы не представляем, какой объем следственных действий вообще проводится, что вся информация, которая у нас есть, неправдивая", – написала женщина.

По ее словам, подтвердить или опровергнуть любую информацию следователь не мог, потому что якобы процессуальный кодекс не позволяет открывать ее свидетелям.

"Также на мои слова о том, что в соцсетях ходит информация об угрозах, которые получал погибший, и что мы не можем ее проверять, потому что у нас нет на это ресурса, следователь сказал что-то вроде: ну да, вы только кричать можете" , – добавила Луньо.

Напомним, об исчезновении 39-летнего волонтера в полицию 19 июля сообщила его супруга Женщина рассказала, что Кучапин за три дня до того уехал на машине в Днепр и бесследно исчез. 21 июля мертвое тело волонтера в съемной квартире в Днепровском районе Киева обнаружили полицейские, которых вызвали соседи. Как заключил судмедэксперт, признаков насильственной смерти Кучапина найдено не было. При осмотре квартиры полицейские, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 белых таблеток, а на столе обнаружили записку.

Позднее друг Кучапина Захария Керстюк обратил внимание на странные обстоятельства его гибели. Мужчина утверждал ‒ волонтера убили, а его дело полицейские пытаются спустить на тормозах.