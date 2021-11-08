Загадочная смерть музейщика из Львова: в полиции раскрыли первые подробности

Юрий Силецкий уехал из дома и перестал выходить на связь. Его объявили в розыск, а позже нашли мертвым. На теле мужчины нет телесных повреждений.
Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, который днем 6 ноября уехал из дома и не вернулся, нашли мертвым. У полиции есть основания предполагать, что мужчина совершил самоубийство.
Как рассказала изданию Сегодня спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, на теле Силецкого никаких телесных повреждений не обнаружили.
"Вчера вечером (7 ноября, - ред.) недалеко от Львова было обнаружено тело этого человека без признаков жизни. Тело нашли возле автомобиля. Открыто уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Самоубийство". Для этого есть основания", – сообщила Добровольская.
Причину смерти Юрия Силецкого вскоре должны сообщить эксперты. Коллеги умершего воздержались от комментариев.
Читайте такжеЧемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языкаКак сообщал Главред, 38-летний Юрий Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя в субботу, 6 ноября, около 13:00. С тех пор мужчина перестал выходить на связь, а на следующий день его объявили в розыск.
Вечером 7 ноября о смерти Силецкого сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.
Тело мужчины обнаружили в автомобиле. На месте работали следователи.
Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.
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