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"Погибла моя Катюша": россияне безжалостно убили 25-летнюю красавицу-военную

Ангелина Подвысоцкая
7 апреля 2023, 21:00 обновлено 7 апреля, 21:19
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Екатерина Ющенко прямо в госпитале вышла замуж за своего тяжело раненого возлюбленного, который потерял возможность ходить.
Юлия и Сергей Ющенко
В Черниговской области погибла 25-летняя военная Екатерина Ющенко / коллаж фото facebook/Сергей Ющенко, Facebook/Оксана Лёда

Российские оккупанты убили 25-летнюю военную Екатерину Ющенко в результате авиаудара по приграничным районам Черниговской области. Об этом сообщает Obozrevatel.

Украинская военная погибла во вторник, 4 апреля, в результате авиаудара, который оккупанты нанесли двумя самолетами Су-35. Тогда погибли 4 украинских военных.

Екатерина родом из Луганской области. Еще в 18 лет она с мамой начала печь пироги и носить на позиции украинских военных в Луганской области. Тогда она познакомилась с украинским разведчиком Сергеем Ющенко. Несмотря на то, что у Сергея был уже до этого брак и двое детей - дочь в возрасте как Екатерина и младший сын - родители девушки не были против отношений.

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Пара уехала во Львов, именно там была часть Сергея. Впоследствии его отправили в зону АТО, а уже 8 мая 2016 года мужчина получил тяжелое ранение. На задании разведгруппа подорвалась на мине. Его товарищ погиб, а сам Сергей получил ранения лица, грудной клетки, позвоночника, ушибы внутренних органов и сломанную челюсть. Разведчик находился в реанимации.

Харьковские врачи не хотели пускать Екатерину в реанимацию к любимому, но она все же попала туда. Сперва медики утверждали, что Сергей больше не сможет ходить, но девушка продолжала верить в то, что он сможет встать на ноги.

Впоследствии Сергея перевели во Львовский госпиталь.

"Мы впервые увидели Катюшу у кровати Сергея. Он спал после наркоза. А Катя будто всем своим видом говорила: "Прибью каждого, кто приблизится!". Так львицы охраняют раненых львов. Затем мы влюбились в эту слегка колючую девушку и быстро растопили ее сердце. Она тоже нас приняла, прижалась, почувствовала искренность и поверила", – говорит волонтер Леся.

Екатерина и Сергей поженились прямо в госпитале

Пара захотела пожениться прямо в госпитале. Тогда большинство были убеждены, что этот брак не будет крепким, потому что Екатерина была совсем молодой, а Сергей не мог ходить.

Однако в госпитале устроили настоящий праздник - установили свадебные арки, украшенные цветами и белым тюлем, Екатерина была в белом свадебном платье, а Сергей надел военную форму. Екатерина была невероятно счастлива и плакала от этих теплых эмоций.

После лечения и реабилитации супруги переехали в Глухов, где и получили квартиру. Сергей научился готовить и ремонтировать машину. Однако он до сих пор испытывал сильные боли. Катерина пыталась ему помочь.

"Было непросто, ей болели его боли, искали лекарства, прятала свою грусть за смехом. Но потом, когда Сергей окреп и стал самостоятельным, мог обходиться без ее помощи, пошла в армию вместо него. Это была ее мечта", – вспоминает Леся.

Екатерина Ющенко
В Черниговской области погибла 25-летняя военная Екатерина Ющенко / Фото facebook/Елена Чебелюк

Военная служба Екатерины

В Глухове Екатерина стала старшим солдатом в местной воинской части. Тогда же она заочно училась и в Глуховском агротехническом профколледже.

24 февраля 2022 года, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на Украину, Катя была в Энергодаре, но впоследствии оказалась в Ахтырке Сумской области, которую враг безжалостно пытался уничтожить.

Даже в это невероятно сложное время Екатерина пыталась помогать военным. Она постоянно искала надувные матрасы, карабины и лекарства.

4 апреля жизнь Катюши оборвалась и Сергей позвонил волонтерке Лесе и прокричал: "Леся, погибла моя любимая девочка, моя Катюша!".

Как сообщал Главред, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый музыкант, дирижер и артист оркестра Константин Старовицкий, которому было всего 40 лет. Смерть нашла защитника на Краматорском направлении.

Также в бою с российскими оккупантами погиб херсонец Андрей Мехряков с позывным "Мех". До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он был диджеем в одном из херсонских клубов и выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.

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