Загорелся и упал с четырехметровой высоты: в Одессе спасают парня, который хотел эффектное фото

Парень хотел сделать яркие снимки, но попал в больницу / скриншот с видео

В Одессе 21-летний мужчина при попытке сделать эффектное фото на крыше железнодорожной цистерны, получил мощный удар током. У пострадавшего обожжено почти все тело.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Восточная". За жизнь пострадавшего сейчас бьются одесские врачи, пишет "ТСН".

Первыми последствия произошедшего увидели подростки, которые в этот момент шли надземным переходом. Они услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле товарного поезда. После этого с высоты четырех метров на землю упал пораженный током мужчина.

Читайте такжеНедетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензиномДобраться до места инцидента скорая не смогла, поэтому медикам пришлось на носилках нести раненого несколько сотен метров. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.

Ранее мы сообщали о жуткой трагедии на Одесчине. В Болградском районе трагически погиб 10-летний мальчик. Он молол зерно на бытовой зернодробилке и его ударило током. Ребенок погиб на месте.

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