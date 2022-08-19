Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почему

Путин уже не имеет сил, чтобы наступать на Киев снова / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские оккупанты не смогут захватить Киев, даже если попытаются наступать совместно с армией Беларуси. У них просто нет на это сил. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

Однако, эксперт считает, что Путин может попытаться нанести столице огромный урон дистанционно.

"Нет, уже невозможен (захват Киева - Главред). У Путина остаётся только один инструмент – ядерный удар и задействование С-300 и С-400, расположенных в Беларуси. Но тогда Беларуси не будет, на её месте будет только поляна. Сразу будет захвачен Могилев и не только. Никто не остановится", — сказал Олег Соскин.

Напомним, Игорь Соскин убежден, что у России не осталось ни только качественного оружия, но и обученных людей. Результаты исследований показывают, что в РФ 60% мужчин не хотят ехать на войну, но поддерживают кремлевскую верхушку.

Еще одной серьезной проблемой для оккупантов является то, что в России наблюдается катастрофическая нехватка младшего офицерского состава.

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