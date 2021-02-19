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Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская"

19 февраля 2021, 18:02 новости компании

Украинская строительная компания Структум является ведущим специалистом в области электроэнергетики и промышленного строительства.

Структум
Структум

Реализованные проекты компании отличаются высоким качеством и использованием инновационных техник и материалов в сочетании с классическими технологиями. Строительство объектов энергетики проходит с соблюдением международных стандартов качества и безопасности.

Структум имеет опыт в реализации проектов как самостоятельно, так и в роли субподрядчика. В частности, в рамках договора подряда заключенного между НЭК "Укрэнерго" и Представительством ведущей испанской строительной компании ИНСТАЛАСИОНЕС ИНАБЕНСА С.А. 1 октября 2014, компания Структум, как субподрядчик, принимала непосредственное участие в проекте по поставкам материалов и оборудования, строительства, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская.

Главной задачей проекта было улучшение работы южной части ОЭС Украины и увеличение ее пропускной способности. Во время строительства были выполнены следующие работы:

  • установлено фундаменты под 343 промежуточные и анкерно-угловые металлические опоры;
  • смонтировано 333 промежуточные металлические опоры типа ПС 750-3 общим весом 7681 т;
  • выполнен монтаж 64 анкерно-угловых опор типа УС 750-1 общим весом 2149 т;
  • смонтировано 2,6 тыс км провода типа АС-400/51, АС-400/93;
  • смонтировано 172 км троса типа ACSR-95/141;
  • смонтировано 175 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Уже 23 декабря 2020 ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - ПС "Каховская" была взята под рабочее напряжение.

Теперь Запорожская АЭС может работать на полную мощность — 6000 МВт и обеспечивать южный регион Украины стабильной и беспрерывной электроэнергией. Следует отметить, что ВЛ 750 кВ является существенным элементом будущего транзитного коридора для экспорта электроэнергии в страны ЕС.

Структум
Структум

Реализация этого масштабного проекта открывает значительные перспективы по расширению энергетической инфраструктуры. Строительство ВЛ 750 кВ ЗАЭС - Каховская с ПС 750 кВ "Каховская" является первым элементом сооружения южной высоковольтной магистрали 750 кВ и предусматривает дальнейшее строительство ВЛ 750 кВ "Приморская - Каховская" с ПС 750 кВ "Приморская", а также строительство транзитной ВЛ 750 кВ "Южно-Украинская АЭС - Исакча". Сама ПС 750 кВ "Приморская" станет новым опорным источником питания в Одесской области.

Строительная компания особо внимательно относится ко всем требованиям заказчика и обеспечивает наилучшее качество. Структум стремится построить длительные и надежные отношения с каждым клиентом.

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