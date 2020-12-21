Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий

Это сделано, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы.
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможной причастности к коррупции.
"В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель Главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", - сообщил в комментарии УП советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, это сделано, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы. Он заявил, что озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере.
Дело Татарова – о чем сообщалось ранее:
- 18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову сообщили о подозрении.
- Его подозревают в предоставлении неправомерной выгоды государственном эксперту за то, чтобы он занизил сумму ущерба, полученного государством в лице Национальной гвардии Украины при обмене земельного участка, который принадлежал Нацгвардии в центре Киева, на квартиры для военнослужащих НГУ на окраине столицы.