Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

Жорин заявил, что украинцы должны полагаться исключительно на собственные силы.

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Жорин сделал заявление об украинских союзниках / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/MaksymZhorin

Ключевые тезисы Жорина:

Украинцы должны полагаться исключительно на собственные силы

Самая большая угроза для Украины - зависимость

Сейчас Украина не имеет твердой опоры в виде союзников, поэтому мы не можем позволить себе слабость, а также украинцы должны полагаться исключительно на собственные силы. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.

По его словам, самая большая угроза для Украины - зависимость.

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"Когда-то мы сами поставили свою безопасность в зависимость от других государств. Ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому одуматься и действовать - это призыв не к ЕС или кому-то еще, он в первую очередь к нам самим", - написал Жорин.

Жорин отметил, что развитие военно-промышленного комплекса - это не просто "миллионы дронов", а полный цикл современных военных технологий.

"Войско - современное, технологическое, с новыми подходами. Альянсы с государствами-партнерами. Экономика, которая работает на войну и победу", - подчеркнул заместитель командира.

Он отметил, что украинцы должны осознать то, что за нас больше никто ничего не будет делать, поэтому ответственность должны нести сами.

"Мировой порядок меняется уже. Время зависимости закончилось: мы или строим свою силу, или нас заставят принять поражение", - резюмировал Максим Жорин.

Перепалка в Овальном кабинете - новости по теме

Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп. После перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Впоследствии президент США Дональд Трамп, комментируя провальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о добыче минералов, заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет "драться".

После скандальной встречи Зеленский дал интервью Fox News. Он подчеркнул, что не считает, что сделал что-то плохое или оскорбил американского лидера Дональда Трампа во время их встречи. Также Зеленский заявил, что просто прекращение огня без гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины. На вопрос журналиста, вернулся бы он в Белый дом прямо сейчас, если бы была возможность Зеленский ответил: "нет".

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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