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Запрет ВКонтакте: СБУ просит Apple и Google заблокировать соцсеть для украинцев

8 октября 2020, 13:54

СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам обратилась и в МИД Украины.

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Служба безопасности Украины обратилась к всемирно известным компаниям Apple и Google с просьбой запретить на территории Украины российскую социальную сеть Вконтакте.

Об этом рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Укринформ.

Гитлянская отметила, что СБУ проверила, как украинские интернет-провайдеры выполняют решение о блокировке российских сервисов и социальных сетей.

"Большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако, отдельные компании пошли в обход запретов, принимаются меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировки ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств", - сказала спикер СБУ.

Читайте такжеГолый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажетОна проинформировала, что по инициативе СБУ решила обратится к иностранным компаниям Google, LLC" и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры.

Также стало известно, что СБУ обратилась к министерству иностранных дел Украины, чтобы дипломаты поручили также проинформировать американские компании об особенностях украинского законодательства и попросить убрать из свободного доступа в Украине запрещенные российские приложения.

Ранее Главред сообщал, что украинцев могут ставить на учет из-за использования российской социально сети ВКонтакте а также будут применяться санкции в отношении данных лиц

СБУ Google Apple ВКонтакте Елена Гитлянская новости Украины
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