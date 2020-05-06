В Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры

Украинских заробитчан ждут в Европе / Reuters

В авиакомпании Международные авиалинии Украины заявили о том, что на работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.

В авиакомпании подчеркнули о том, что уже разработали четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — подчеркнули в МАУ.

Читайте такжеВ МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границуКомпания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации вокруг выезда украинских граждан на сезонные работы в страны Европы.

Он подчеркнул, что украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.