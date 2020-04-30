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Польша начала выдавать рабочие визы украинским заробитчанам

30 апреля 2020, 23:03

С 29 апреля уже можно получить разрешение на работу.

польша
Польша начала выдавать украинцам рабочие визы / Фото: flickr.com/wlodi

Граждане Украины с 29 апреля абсолютно легально могут получить рабочую визу в Польшу и отправиться на заработки в эту страну.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств", - сообщает польское издание Money.pl.

Уточняется, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и работников из Украины. Поскольку обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Также с 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз через электронную систему e-консульство, поскольку офисы не работают с 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Заробитчане в Европе

Как ранее сообщалось, правительство Украины намерено вести переговоры со странами Евросоюза, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы. Но для этого есть несколько условий.

Ранее Главред писал, что Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина уже получила соответствующие обращения от международных партнеров, однако правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

Также сообщалось о том, что в связи с катастрофическим недостатком рабочей силы Польша намерена выслать рейсы в Украину за заробитчанами.

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