Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом

Украинская делегация покинула сегодняшнее заседание ТКГ.
Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за провокации со стороны боевиков.
Как рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш, на заседании снова появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.
"Мы с самого начала предупредили: если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет принимать участие в работе ТКГ, то украинская делегация выходит из комнаты переговоров. Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ с ОРДО. Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш в Facebook.
Гармаш добавил, что из-за такого поведения российской стороны была заблокирована работа политической подгруппы, другие подгруппы, где нет Пироговой, продолжают работать.
Читайте такжеЗеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ
Справка. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Она отвечала за пропаганду на сайтах боевиков и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" так называемой "ДНР".
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Вчера украинская делегация также прерывала встречу политической подгруппы ТКГ из-за участия в нем Пироговой. Украинская сторона требует, чтобы так называемые "эксперты ЛДНР" не присутствовали на заседаниях ТКГ.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 9 марта заявил, что Германия, Франция и Украина предложили вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Если Россия не согласится с данным планом, это будет означать, что Москва не настроена на разрешение вооруженной конфронтации.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата, который может пройти в апреле.
- 13 марта глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, что обострение на Донбассе может продлиться до возобновления новой волны переговоров в Нормандском формате. Армия Украины мобилизована и готова отвечать на провокации противника.