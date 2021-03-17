Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом

Заседание ТКГ сорвалось / УНИАН

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за провокации со стороны боевиков.

Как рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш, на заседании снова появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.

"Мы с самого начала предупредили: если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет принимать участие в работе ТКГ, то украинская делегация выходит из комнаты переговоров. Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ с ОРДО. Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш в Facebook.

Гармаш добавил, что из-за такого поведения российской стороны была заблокирована работа политической подгруппы, другие подгруппы, где нет Пироговой, продолжают работать.

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Справка. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Она отвечала за пропаганду на сайтах боевиков и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" так называемой "ДНР".

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