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Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом

17 марта 2021, 19:30
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Украинская делегация покинула сегодняшнее заседание ТКГ.

Донбасс
Заседание ТКГ сорвалось / УНИАН

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за провокации со стороны боевиков.

Как рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш, на заседании снова появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.

"Мы с самого начала предупредили: если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет принимать участие в работе ТКГ, то украинская делегация выходит из комнаты переговоров. Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ с ОРДО. Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш в Facebook.

Гармаш добавил, что из-за такого поведения российской стороны была заблокирована работа политической подгруппы, другие подгруппы, где нет Пироговой, продолжают работать.

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Справка. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Она отвечала за пропаганду на сайтах боевиков и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" так называемой "ДНР".

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вчера украинская делегация также прерывала встречу политической подгруппы ТКГ из-за участия в нем Пироговой. Украинская сторона требует, чтобы так называемые "эксперты ЛДНР" не присутствовали на заседаниях ТКГ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 9 марта заявил, что Германия, Франция и Украина предложили вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Если Россия не согласится с данным планом, это будет означать, что Москва не настроена на разрешение вооруженной конфронтации.
  • Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата, который может пройти в апреле.
  • 13 марта глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, что обострение на Донбассе может продлиться до возобновления новой волны переговоров в Нормандском формате. Армия Украины мобилизована и готова отвечать на провокации противника.

война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш
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