Засовывал гвозди в нос и бил себя топором: в Балаклее замом мэра назначили участника талант-шоу

Оккупанты назначили Сергея Агаркова "заместителем мэра Балаклеи / Скриншот

В Харьковской области участник шоу "Україна має талант" Сергей Агарков стал заместителем псевдомера Балаклеи. Об этом сообщает Суспільне.

Российские оккупанты распространили видео из помещения городского совета, на котором новый "заместитель" срывает табличку с именем председателя Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

Оккупанты назначили Сергея Агаркова "заместителем мэра Балаклеи / balakleya_life

Оккупанты назначили Сергея Агаркова "заместителем мэра Балаклеи / balakleya_life

Сергей Агарков, проживавший в Харькове, известен своей антиукраинской позицией. После Евромайдана и событий на востоке в 2014 году он уехал в Россию. Агарков был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Новый "заместитель городского головы" принимал участие в одном из сезонов шоу "Україна має талант". Тогда он запомнился тем, что совал гвозди в нос и бил себя топором в живот.

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Напомним, оккупанты еще в апреле представили в оккупированном Херсоне "нового мэра" – им стал Александр Кобец. При этом на место "губернатора области" захватчики поставили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Действующий мэр Херсона Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с оккупантами, однако остался в городе.

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