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Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

Даяна Швец
9 ноября 2024, 03:00
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Существует определенная "красная линия", на которую в современных обстоятельствах и ситуации может согласиться и Киев.
Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа
Эксперт описал, как может развиваться политика США при Трампе / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот: видео

О чем сказал Золотарев:

  • Дональд Трамп будет пытаться продемонстрировать прекращение огня
  • Несмотря на все попытки Трампа, Киев не признает суверенитет РФ над оккупированными территориями

Не один эксперт высказывал мнение, что с приходом нового главы Штатов помощь Украине может уменьшаться. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев также выдвигает предположение, что Трамп может заставить и Украину, и Россию сесть за стол переговоров.

В интервью изданию Главред эксперт ответил на вопрос, как может выглядеть окончание войны в понимании Трампа.

видео дня

По мнению Золотарева, Дональд Трамп, как минимум, попытается продемонстрировать прекращение огня, то есть чтобы конфликт от стадии высокой интенсивности перешел в стадию заморозки.

"Не думаю, что речь идет о политическом урегулировании, о признании власти России над оккупированными украинскими территориями. Это - та "красная линия", на которую в этой ситуации может согласиться и Киев", - говорит эксперт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - инфографика / Инфографика: Главред

Золотарев поясняет, что пойти на признание политического урегулирования с признанием суверенитета РФ над оккупированными территориями равносильно политическому самоубийству, что немедленно приведет к политической турбулентности в Киеве.

Поэтому, как объясняет аналитик, потенциально президентство Трампа президенту Владимиру Зеленскому позитива не сулит.

В то же время Трамп может предложить Путину сделку по Украине, говорит Золотарев.

"Трамп будет предлагать остановить войну. Он будет разыгрывать пасьянс: если Путин не останавливает войну, не соглашается на его предложения, то США окажут Украине максимально возможную поддержку. Я с 2022 года говорил, что Байден водит нас за нос и делает ставку на медленное истощение России", - отметил политолог.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

США избрали нового президента - последние новости

Как писал Главред ранее, победа Трампа поставила Украину перед важным выбором. Киев должен снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы.

А вот эксперт Максим Несвитайлов назвал неожиданный "плюс" от Трампа. Он объясняет, что нашим союзникам снова придется вспомнить о том, что происходит в Украине.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон после победы Трампа разнес Европу и выступил с предложением. По его словам, Европа должна защищать свои интересы, если не хочет быть "травоядной".

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