Затянется ли война в Украине и чем она завершится: ответ эксперта

Когда прекратится война в Украине

Война в Украине на долгие годы не затянется, но на долгие месяцы - это вполне вероятно. Завершится противостояние победой Украины. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг о Путине Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Война на долгие годы не затянется, но на долгие месяцы – вполне вероятно. Закончится она, конечно, проигрышем России. Думаю, война завершится тем, что падёт режим Путина, и российские войска слиняют из Украины. Я в этом абсолютно убеждён, потому что путинский режим изолирован, фактически он один пытается противостоять всему западному миру. А западный мир – это бо́льшая часть мировой экономики, это контроль над большей частью международных институтов, мировым банковским, кредитным и инвестиционным рынками и пр", - отметил социолог.

По словам Игоря Эйдмана, Россия не сможет так долго сопротивляться, в то время, как Запад будет и дальше наращивать военную помощь для нашей страны. Он также пояснил, почему Германия медлила с поставками вооружения.

"Россия не сможет так долго сопротивляться. При этом Запад будет наращивать помощь Украине, что уже происходит. Я много спорил и неоднократно был обруган своими знакомыми украинцами за позицию Германии – они почему-то были уверены, что злонамеренные хитрые немцы пытаются обмануть и не помогать им. В действительности, на Западе, в частности, в Германии, не делают резких движений никогда. Любое действие там требует подготовки. В итоге, как мы видим, из Германии уже пошло в Украину и оружие, в том числе тяжёлое, и санкции против России стали вводиться, и от российских энергоносителей уже отказываются. Просто на это нужно время", - отметил эксперт.

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Также он спрогнозировал, когда ожидать пик военной и экономической помощи для нашей страны от западных союзников.

"Если война не прекратится, то пик военной и экономической помощи Украине со стороны Запада будет в лучшем случае в конце этого года, а так в начале следующего года. К этому момента Украина будет обеспечена абсолютно современным западным оружием, украинские военнослужащие пройдут курс обучения и будут уметь использовать это оружие, армия будет переходить на западные стандарты и прочее. Всё это неизбежно приведёт к поражению России в этой войне, потому что во многих войнах последних десятилетий западное оружие било советское и российское", - сообщил Игорь Эйдман.

Социолог также провел аналогию с арабо-израильские войнами, когда российская техника "утилизировались сотнями с помощью западных самолётов и другой техники".

"Так было везде. Например, когда в Сирии вагнеровцы столкнулись с американцами, американцы их просто утилизировали, даже не марая рук, с помощью беспилотников.Так что всё это неизбежно, но на это уйдёт много времени. Однако не годы, а месяцы", - подытожил Игорь Эйдман.

M270 MLRS – что о них известно

M270 MLRS – это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли". Такие системы производит компания Vought.

Такой многофункциональный комплекс может использоваться и как реактивная система залпового огня, и как оперативно-тактическое ракетное оружие.

Ранее сообщалось, что войска России работают над усилением своего военного присутствия в захваченном Херсоне. Однако ВСУ наносят удары по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Они намерены переломить ситуацию, применяя дальнобойную артиллерию HIMARS.

Напомним, Германия передаст Украине транспорт и специальное оборудование для дезактивации радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные прошли учения по использованию этих систем.

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