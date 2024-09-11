'Заводы готовы': Зеленский назвал условие увеличения производства дронов в Украине

Зеленский отметил, что производство беспилотников в Украине дешевле, чем на территории стран-партнеров и призвал их инвестировать в развитие предприятий.

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Украина может удвоить производство дронов, но есть главное условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские предприятия способны производить значительно больше дронов, но для увеличения производства необходима большая финансовая поддержка со стороны стран-партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после четвертого саммита международной Крымской платформы.

Зеленский подчеркнул, что дроны показывают свою эффективность на поле боя и играют ключевую роль в спасении украинских военных.

"Сейчас уже видны результаты, это очень важно. Когда есть значительный дефицит, непоставка определенных пакетов, в частности артиллерийских снарядов 155 мм, эти дроны очень помогают. Но нам нужны деньги для того, чтобы увеличить объемы нашего производства. У нас есть эти возможности", - сказал Зеленский. видео дня

Он также отметил, что поделился этой информацией с партнерами, сообщив о готовности украинских предприятий увеличить производство беспилотников вдвое.

"Сегодня заводы Украины готовы увеличить, удвоить наше производство. Некоторые компании, в том числе частные, готовы делать максимум и даже в пять раз увеличить. Они готовы, но не хватает денег для того, чтобы это сделать", - добавил он.

Президент добавил, что Киев обращается к партнерам за финансовой поддержкой, поскольку в Украине производство дронов является экономически более выгодным.

Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Что такое Крымская платформа Международная Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом. Крымская платформа была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе президента Зеленского, который на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года призвал все страны присоединиться к этому проекту.



Учредительный саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года. По его итогам была принята Совместная декларация участников.

Производство оружия в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, а за первые 8 месяцев этого года - еще вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом он заявил во время пресс-конференции 10 сентября.

В условиях войны Украина смогла разработать собственную высокоточную планирующую авиационную бомбу, которая может стать ключевой для ударов по целям в России. Новая бомба оборудована ракетным ускорителем и выдвижными крыльями, что может потенциально увеличить ее дальность полета до 65 километров, сообщает Forbes.

По данным СМИ, в августе 2024 года Украина использовала новую ракету-дрон "Паляница" для ударов по целям оккупантов в Крыму. При этом детали о конкретных объектах поражения не уточняются - отмечено лишь, что было зафиксировано поражение.

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