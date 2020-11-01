"Здесь бабушка сейчас умрет": очевидцы поделились подробностями ДТП на Майдане

Очевидец рассказал о смертельном ДТП на Майдане/ Фото: скриншот из видео

Активист организации Гражданская безопасность Максим Яловцов стал свидетелем резонансного ДТП на Майдане, когда джип въехал в толпу на пешеходной зоне, поэтому критически оценил помощь медиков и случайных очевидцев происшествия.

"В таком случае будет всегда больше рук с телефонами, чем с носилками", — написал мужчина в сторис на собственной странице в Instagram.

По словам мужчины, сразу после аварии он подошел к одной из машин, которая пострадала от удара внедорожника. В ней находились женщина с маленьким ребенком. У нее была рассечена бровь, у ребенка признаков травм не было.

Яловцов рассказал, что бросился спасать пожилую женщину. Он перевернул в безопасное положение впоследствии погибшую женщину, у нее из носа пошла кровь, что свидетельствует о серьезных травмах внутренних органов. Однако очевидец добавил, что медик, который приехал на вызов, сначала подошел к виновнику ДТП, а затем к другим пострадавшим.

Читайте такжеВ МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане"На слова: "Здесь бабушка сейчас умрет", – он к ней даже не подошел, а, мельком глянув, сказал: "Она умерла", — возмущается очевидец.

Мужчина отметил, что другой медик осматривала поломанные ноги пострадавшей, но не поинтересовалась внутренними органами.

"Скорая нулячая, люди равнодушные мрази с телефонами, а ваши знания и навыки в стрессовой ситуации упадут до животного рефлекса, часть алгоритмов просто выпала из головы", — подчеркнул он.

Яловцов был возмущен, что в скорой помощи не было элементарных препаратов. Ему отказали в хлоргексидине, которым можно было бы вытереть кровь с рук.