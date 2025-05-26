Зеленский едет в Германию: СМИ раскрыли темы разговора

Зеленский в Берлине встретится с президентом и канцлером Германии.

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Зеленский едет в Германию / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

Кратко:

Стороны обсудят дальнейшую военную поддержку Украины

Германия может помочь украинской оборонной промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, совершит визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, стороны обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией, а также планы относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву.

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Кроме того, говорится в материале, Зеленский в Берлине также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Вероятно, за кулисами лидеры обеих стран также обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Публично новое немецкое правительство не хочет открыто говорить о поставках пакетов оружия, как раньше, но в кулуарах ведутся разговоры о том, как Германия могла бы помочь украинской оборонной промышленности в производстве дальнобойного вооружения, сообщает Spiegel.

Позиция Германии по отношению к Украине:

Недавно стало известно, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия в Украину. Теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

Немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus.

Как сообщал Главред, Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Прежде всего нужно снять ограничения на дальность нанесения ударов.

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