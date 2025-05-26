Зеленский едет в Германию: СМИ раскрыли темы разговора

Кратко:
- Стороны обсудят дальнейшую военную поддержку Украины
- Германия может помочь украинской оборонной промышленности
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, совершит визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, стороны обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией, а также планы относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву.
Кроме того, говорится в материале, Зеленский в Берлине также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Вероятно, за кулисами лидеры обеих стран также обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Публично новое немецкое правительство не хочет открыто говорить о поставках пакетов оружия, как раньше, но в кулуарах ведутся разговоры о том, как Германия могла бы помочь украинской оборонной промышленности в производстве дальнобойного вооружения, сообщает Spiegel.
Позиция Германии по отношению к Украине:
Недавно стало известно, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия в Украину. Теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.
Немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus.
Как сообщал Главред, Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Прежде всего нужно снять ограничения на дальность нанесения ударов.
Читайте также:
- У Украины заканчиваются Patriot: в WP узнали, почему США не спешат помогать
- Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - Мерц
- Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред