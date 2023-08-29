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Зеленский и премьер Японии Кишида проведут переговоры: о чем будут говорить

Анна Ярославская
29 августа 2023, 07:20 обновлено 29 августа, 07:26
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В ходе беседы Фумио Кишида подтвердит солидарность Японии с Украиной, а также анонсирует новый пакет разносторонней помощи для восстановления Украины.
Фумио Кишида, Владимир Зеленский
Фумио Кишида и Владимир Зеленский сегодня проведут телефонные переговоры / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Во вторник, 29 августа, состоятся переговоры премьер-министра Японии Фумио Кишиды и президента Украины Владимира Зеленского. Их инициировал японский премьер.

Как пишет Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве, в ходе беседы Кишида подтвердит солидарность Японии с Украиной, а также анонсирует новый пакет разносторонней помощи для восстановления Украины.

Кишида также, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с Зеленским перед саммитом стран "Большой двадцатки", который пройдет в Индии в следующем месяце. Ранее сообщалось, что на полях саммита премьер Японии планирует обсудить с мировыми лидерами помощь Украине и новые санкции против России.

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Также правительством Японии принимаются меры для подготовки проведения международной конференции по восстановлению Украины в начале следующего года.

Визит Кишиды в Украину

В марте 2023 года премьер-министр Японии посещал Украину с официальным визитом. Поездку главы японского правительства держали в секрете, она состоялась сразу после встречи Кишиды с премьером Индии в Нью-Дели.

Фумио Кишида стал последним лидером стран "Большой семерки", который посетил Украину.

На саммите Международной Крымской платформы в августе Кишида заявил, что его страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, и продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России.

Также Кишида сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на сумму до 7 миллиардов долларов.

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