"Переночевать, поесть и выпить": Зеленский рассказал о визите на передовую на Донбассе

Владимир Зеленский / Офис предидента

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своей двухдневной рабочей поездке в зону военного конфликта на Донбасс.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Общаясь с журналистами в Марьинке, Зеленский отметил ‒ намеренно решил побывать с бойцами ВСУ в полевых условиях ‒ чтобы понять, как они несут боевую службу.

"Ели с ребятами, ночевали тоже. Полностью хочешь понять, пообщаться, как все контролируемо. Хочется поблагодарить наших ребят. Сохраняется режим тишины. Все под контролем. В целом никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная мощная армия. Мы боремся за Украину", – заверил президент.

По словам Зеленского, бойцы и офицеры удивились его длительному визиту ‒ потому что ранее руководители государства надолго у них не задерживались.

" Ночевал я в доме небольшом. Где наши ребята, там и мы ночевали. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Очень много. Как говорится, и первое, и второе, и компот. Все было. И печенье, и вафли. А кто не наестся, ребята говорят ночью можно и "бутрики" съесть. […] Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими. Надо с людьми есть, жить. Скажу откровенно: иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я в принципе так и делаю. Ну, и можно переночевать", – подытожил президент.

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Напомним, ранее Зеленский назвал причину, по которой он назначил Леонида Кравчука главой делегации Украины на переговорах в Минске.