Зеленский обратится к украинцам: когда и где смотреть новогоднее выступление

Владимир Зеленский / УНИАН

В пятницу, 31 января президент Владимир Зеленский обратится к укринцам перед наступлением Нового года.

Обращение главы государства телеканалы начнут показывать с 23:45. Соответствющие анонсы уже опубликованы ведущими телеканалами.

Отметим, что по анонсу выступление главы государства продлится до 00:01 1 января 2022 года.

Где смотреть обращение Зеленского:

UA.Первый – 23:45;

1+1 – 23:45

Новый канал – 23:45

НТН – 23:50

Интер – 23:50

Украина – 23:55

ICTV – 23:55

СТБ – 23:50

5 канал – 23:50

Прямой – 23:50.

Напомним, в 2018 году Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Сделал он это во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1". При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.

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