Зеленский обратится к украинцам: когда и где смотреть новогоднее выступление

В качестве президента Владимир Зеленский уже в третий раз обратится к украинцам.
В пятницу, 31 января президент Владимир Зеленский обратится к укринцам перед наступлением Нового года.
Обращение главы государства телеканалы начнут показывать с 23:45. Соответствющие анонсы уже опубликованы ведущими телеканалами.
Отметим, что по анонсу выступление главы государства продлится до 00:01 1 января 2022 года.
Где смотреть обращение Зеленского:
- UA.Первый – 23:45;
- 1+1 – 23:45
- Новый канал – 23:45
- НТН – 23:50
- Интер – 23:50
- Украина – 23:55
- ICTV – 23:55
- СТБ – 23:50
- 5 канал – 23:50
- Прямой – 23:50.
Напомним, в 2018 году Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.
Сделал он это во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1". При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.
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Автор: Алексей Тычина