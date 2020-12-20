​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине

Зеленский рассказал, как новый президент США может повлиять на ситуацию на Донбассе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден​ мог бы усилить переговоры в Нормандском формате.

По словам Зеленского, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.

"Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки на сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, великой реинтеграции Донбасса", - сказал Зеленский в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.​

Кроме того, Зеленский отметил, что без США также невозможно обойтись в вопросе оккупации Россией Крыма.​

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"Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - добавил президент.

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