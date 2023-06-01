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Зеленский ответил на ракетный террор РФ и назвал залог победы Украины

Алексей Тесля
1 июня 2023, 14:46 обновлено 1 июня, 14:50
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Необходимо решение относительно полноценной защиты Украины от террора РФ, убежден президент.
Зеленский, ПВО
Владимир Зеленский рассказал о коалиции Patriot для Украины / Фото: Википедия, ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый ракетный обстрел российскими оккупантами Киева, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, победить современный российский террор могут коалиция западных ракетных комплексов Patriot и истребителей. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

Как отметил глава государства, с 24 февраля 2022 года пределами безопасности в Европе фактически были пределами ее решимости, способности действовать сообща во имя интересов европейских народов.

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"Сегодня и каждый раз, когда мы готовимся и принимаем решения ради нашей Европы, ради наших ценностей, мы должны помнить, что каждое сомнение, которое мы демонстрируем здесь, в Европе, — это траншея, которую Россия обязательно попытается занять … Насколько мы можем отвергнуть сомнения, мы можем отвергнуть зло агрессии. Среди нас нет никого, кто бы не знал, какие решения сейчас нужны Европе", — заявил Зеленский.

Прежде всего, по его словам, необходимо решение относительно полноценной защиты Украины от российского террора на земле и в небе.

"Этой ночью российские ракеты унесли жизни еще трех человек в Киеве, 10 получили ранения. Убит ребенок … Как минимум, 484 украинских ребенка убиты Россией. Сейчас есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что у террора против наших городов нет шансов", — заявил президент.

"И я благодарю тех, кто помогает, тех, кто понимает, что каждый шаг в обеспечении ПВО буквально спасает жизни, а скорость формирования этих двух коалиций - коалиции Patriot и коалиции современных истребителей - буквально ускоряет мир", — добавил он.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, 1 июня оккупанты РФ совершили новую атаку на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Больше новостей:

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