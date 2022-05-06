Зеленский ответил на угрозы ядерного удара по Украине

Владимир Зеленский / Офис президента

Впервые за многие десятилетия мир столкнулся с ядерным шантажом. Россия открыто угрожает нанести удар и превратить столицу Европы в ядерный пепел.

Как заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Chatham House, одном из самых влиятельных аналитических центров Европы, это происходит, ведь в Кремле есть чувство безнаказанности, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Российские государственные пропагандисты на их медийных ресурсах высчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, открыто. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на Британских островах. Готовят инфографики. То есть серьезно к этому относятся", – убежден украинский президент.

Он констатировал, что российские пропагандисты хвастаются, что Россия может превратить любое государство в "ядерный пепел".

"Причем "ядерный пепел" – это их цитата, которую они повторяют как мантру", – отметил Зеленский.

Президент убежден, что это происходит из-за российского "ощущения безнаказанности".

"Они привыкли, что бизнес as usual всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, которые не стесняются связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине", – подчеркнул украинский лидер.

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Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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