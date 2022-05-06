УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский ответил на угрозы ядерного удара по Украине

6 мая 2022, 23:04

Президент убежден, что это происходит из-за российского "ощущения безнаказанности".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Впервые за многие десятилетия мир столкнулся с ядерным шантажом. Россия открыто угрожает нанести удар и превратить столицу Европы в ядерный пепел.

Как заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Chatham House, одном из самых влиятельных аналитических центров Европы, это происходит, ведь в Кремле есть чувство безнаказанности, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Российские государственные пропагандисты на их медийных ресурсах высчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, открыто. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на Британских островах. Готовят инфографики. То есть серьезно к этому относятся", – убежден украинский президент.

Он констатировал, что российские пропагандисты хвастаются, что Россия может превратить любое государство в "ядерный пепел".

"Причем "ядерный пепел" – это их цитата, которую они повторяют как мантру", – отметил Зеленский.

Президент убежден, что это происходит из-за российского "ощущения безнаказанности".

"Они привыкли, что бизнес as usual всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, которые не стесняются связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине", – подчеркнул украинский лидер.

Читайте такжеАрестович оценил риск ядерного удара России по Украине

Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Зеленский ядерная угроза война России и Украины
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удачБеды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз тарологаКабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаЖенские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взгляда Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей
Поддержите Главред

Последние новости

23:26

Монстр-убийца: бойцы ВСУ крушат рашистов гибридной техникой

23:22

"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова

23:16

Зеленский предложил способ остановить войну за 24 часаВидео

23:06

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

23:04

Зеленский ответил на угрозы ядерного удара по УкраинеВидео

Реклама
22:58

Оккупантов стирают с лица земли: рашистов уничтожают дронами-камикадзеВидео

22:51

Ушел из жизни известный писатель-фантаст

22:34

История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли

22:32

"Ад" в Херсоне: оккупанты пытают людей и держат в подвалах украинцевВидео

22:31

Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The TimesВидео

22:22

"100 ударов салом по морде": Янина Соколова ждет Анатолия Шария в УкраинеВидео

22:19

Джонсон в разговоре с Макроном осудил "смертоносную глупость Путина"Видео

21:57

Корабль пылает в море: в Турции показали кадры с подбитым Адмиралом МакаровымВидео

21:29

В Белом доме высказались о возможности списании долга Украине

21:26

ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

21:10

Алексей Дурнев. Как живут рашистыВидеоблоги

21:03

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

20:55

Зачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктовВидео

20:51

Враг держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" - Генштаб

20:45

Пляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России

Реклама
20:44

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

20:33

Ленд-лиз для Украины: стала известна дата подписания закона БайденомВидео

20:25

Маша Ефросинина рассказала про раскол в российском шоу-бизнесе: "Они, гады, все знали"

20:20

"Шальная мысль": Лукашенко примерещилась "польская угроза" для Украины

19:48

Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовВидео

19:47

Зачем в расстрелянном Мариуполе Россия открыла странный памятник бабушке с флагоммнение

19:37

Оккупанты уже размещают раненых солдат в психбольницах - Генштаб

19:35

"Судный день" для Запада: Путин на параде 9 мая готовит предупреждение - ReutersВидео

19:21

Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака

19:09

Конца войны в Украине мы пока не видим - ЗеленскийВидео

18:43

Зеленский ждет Шольца и Штайнмайера в Киеве 9 мая

18:32

В России пригрозили ударами по больницам в четырех областях УкраиныВидео

18:31

По указке Путина Россия официально объявит Украине войну 9 мая - ШмыгальВидео

18:18

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

18:16

Как советники Кремля вынесли смертный приговор Россиимнение

18:07

Новое тайное оружие Израиля: Алла Пугачева будет продавать боеприпасы

18:06

"Не нравится - езжай назад": в России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые уехали туда от войны

17:55

Зеленский назвал условие для выхода Украины из переговорного процесса с РФВидео

17:40

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Украина договорилась с Польшей о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Реклама
17:04

День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

16:59

Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательстваВидео

16:38

Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощиВидео

16:35

Путин все еще гонит солдат-срочников воевать с украинцами - украинская разведкаВидео

16:31

Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"Видео

16:11

У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украинемнение

16:03

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

15:49

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненыеВидео

15:31

В Запорожье поймали подозреваемого в шпионаже российского летчика

15:22

Возможны массовые обстрелы: украинцев предупредили об опасности 8 и 9 маяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять