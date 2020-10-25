Зеленский ответил на вопрос о стоимости всеукраинского опроса

Владимир Зеленский / GettyImages

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о стоимости инициированного им всеукраинского опроса, который финансирует партия Слуга народа.

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами после голосования на избирательном участке на столичной Оболони, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

По словам главы государства, стоимость опроса будет известна после публикации отчета по результатам его проведения.

В ответ на вопрос о стоимости инициированного им опроса, президент ответил: "Когда будет отчет, вы увидите все цифры".

Напомним, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Одновременно с ними проводится общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Каждому украинцу предлагают ответить на пять вопросов.

Новость дополняется.