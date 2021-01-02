Зеленский поведал, как украинцам меньше платить за газ

Выбирая государственного поставщика газа, можно сэкономить до 40% за голубое топливо.
Население Украины запросто может экономить до 40% на платежках за газ.
Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента. Также президент озвучил условия экономии на "голубом топливе".
Зеленский заявил, что украинцы, выбирая государственного поставщика газа, смогут сэкономить до 40% за голубое топливо. Президент утверждает, помощь украинцам в экономии на коммунальных услугах, в частности, на платежках за газ должно оказывать государство.
Зеленский говорит, государственный поставщик газа НАК Нафтогаз Украины позволит населению нашей страны сэкономить при расчетах за голубое топливо.
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Владимир Зеленский подчеркнул, что цель государственных компаний заключается в создании выгодных возможностей для простого населения, а также для работы в интересах украинских граждан.
Владимир Зеленский отмечает, цены на голубое топливо для населения Украины он уже обсудил с председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым. Таким образом, стоимость кубометра газа в Нафтогазе с января 2021 года будет составлять 7,22 гривны. Стоит отметить, стоимость голубого топлива в облгазах в среднем зафиксирована на уровне 9,9 гривны за кубометр.
Владимир Зеленский резюмировал, в связи коронавирусом, украинцам нужно помогать. На рынке газа наблюдаются поставщики, которые ставят тариф на 30-40% выше, чем тариф у Нафтогаза. Поэтому, государственная компания Нафтогаз будет устанавливать самые низкие тарифы на голубое топливо.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Напомним, 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы на данный момент платят 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.