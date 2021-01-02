Зеленский поведал, как украинцам меньше платить за газ

Зеленский поведал, как платить меньше за газ / president.gov.ua

Население Украины запросто может экономить до 40% на платежках за газ.

Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента. Также президент озвучил условия экономии на "голубом топливе".

Зеленский заявил, что украинцы, выбирая государственного поставщика газа, смогут сэкономить до 40% за голубое топливо. Президент утверждает, помощь украинцам в экономии на коммунальных услугах, в частности, на платежках за газ должно оказывать государство.

Зеленский говорит, государственный поставщик газа НАК Нафтогаз Украины позволит населению нашей страны сэкономить при расчетах за голубое топливо.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что цель государственных компаний заключается в создании выгодных возможностей для простого населения, а также для работы в интересах украинских граждан.

Владимир Зеленский отмечает, цены на голубое топливо для населения Украины он уже обсудил с председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым. Таким образом, стоимость кубометра газа в Нафтогазе с января 2021 года будет составлять 7,22 гривны. Стоит отметить, стоимость голубого топлива в облгазах в среднем зафиксирована на уровне 9,9 гривны за кубометр.

Владимир Зеленский резюмировал, в связи коронавирусом, украинцам нужно помогать. На рынке газа наблюдаются поставщики, которые ставят тариф на 30-40% выше, чем тариф у Нафтогаза. Поэтому, государственная компания Нафтогаз будет устанавливать самые низкие тарифы на голубое топливо.

Тарифы на коммуналку в Украине