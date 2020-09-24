Зеленский поведал, почему Северный поток-2 угрожает всей Европе

Владимир Зеленский / УНИАН

Власти Украины и Словакии имеют четкое и общее видение угроз, которые несет с собой российский газопровод Северный поток-2 (предназначенный для транспортировки газа из РФ в Европу)

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление руководителя Украины Владимира Зеленского.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток–2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", – заявил он после официальной встречи с главой Словацкой Республики Зузанной Чапутовой в Братиславе.

Зеленский особо отметил, что официальный Киев ценит и благодарит Словакию за ключевую роль, которую данная страна играет в обеспечении реверсных поставок газа в Украину.

""Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии", ‒ подытожил он.

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