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Зеленский призвал Францию давить на Россию из-за Донбасса

24 августа 2021, 23:58
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Зеленский высказался о выполнении договоренностей нормандской четверки, достигнутых на саммите в Париже.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский призвал давить на Россию / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом призвал давить на Россию, пока не будет прогресса в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал французскому министру о ситуации на Донбассе и о крайне высоких рисках, которые до сих пор там сохраняются.

Кроме того, Зеленский высказался о выполнении договоренностей нормандской четверки, достигнутых на саммите в Париже.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил французскую сторону за участие в учредительном саммите Крымской платформы.

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"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - добавил Зеленский.

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Крымская платформа 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Ряд стран также представлен на уровне послов.

Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.

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Франция Владимир Зеленский война на Донбассе
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