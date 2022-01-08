Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о санкциях в отношении СП-2, против которого выступил Госдеп

Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против СП-2 / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Речь идет о законопроекте, предложенном республиканцами во главе с Тедом Крузом. Отметим, что Госдеп США неожиданно выступил против введения этих новых санкций.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", - написал Зеленский в своем Twitter.

Также президент опубликовал ссылку на карточку законопроекта S.3436 на сайте Конгресса США.

Реклама

Как сообщал Главред, Государственный департамент США обеспокоен введением санкций против газопровода Северный поток-2 на уровне закона, который проталкивает сенатор-республиканец Тед Круз.

Как заявил спикер Госдепа Нед Прайс, этот документ может подорвать единый фронт мер в ответ на вероятную агрессию России против Украины.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине", — сказал он.

Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2 до 14 января.

Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.

Для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 - от Демократической.

В декабре Круз достиг договоренностей с демократами о том, что они проголосуют за санкции против газопровода СП-2, вместо этого республиканцы не будут блокировать в Конгрессе одобрение десятков кандидатур послов, назначенных президентом Джо Байденом.

Читайте также: