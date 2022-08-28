Зеленский провел совещание с силовиками: о чем говорили в режиме "секретно"

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провел тайное совещание с украинскими силовиками - говорили про ситуацию на фронте и потребности украинской армии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что на встрече присутствовали: руководители Вооруженных сил, разведки, Министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств.

На совещании в режиме "секретно" заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Также обсудили обеспечение армии и координацию с партнерами.

Кроме того, Зеленский и силовики рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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