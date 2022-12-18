Зеленский провел срочное заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации в Беларуси

Во время заседания была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.

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Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на которой уделили внимание ситуации в Беларуси.

Как сообщает Офис президента, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и командующие войск оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

"Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады по подключению потребителей к электро - и теплоснабжения.

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В Ставку входят президент Владимир Зеленский секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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