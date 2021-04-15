Зеленский рассказал детали предстоящей встречи с Макроном

Зеленский и Макрон должны встретится 16 апреля / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали предстоящей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам президента, пока что нормандский формат имеет такой вид.

Как заявил Зеленский, после заседания СНБО, 15 апреля, на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной

"Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат", - сказал Зеленский.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, стороны обсудят риски эскалации конфликта, которая вызвана стягиванием российских войск к границе с Украиной.

"Президент Макрон примет Зеленского в обед, а затем проведет видеоконференцию с госпожой Меркель", - отметили в Елисейском дворце.

Отметим, переговоры Зеленского, Макрона и Меркель должны состояться завтра, 16 апреля.

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