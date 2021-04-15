Зеленский рассказал детали предстоящей встречи с Макроном

Переговоры Зеленского, Макрона и Меркель должны состояться завтра, 16 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали предстоящей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам президента, пока что нормандский формат имеет такой вид.
Как заявил Зеленский, после заседания СНБО, 15 апреля, на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной
"Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат", - сказал Зеленский.
Как пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, стороны обсудят риски эскалации конфликта, которая вызвана стягиванием российских войск к границе с Украиной.
"Президент Макрон примет Зеленского в обед, а затем проведет видеоконференцию с госпожой Меркель", - отметили в Елисейском дворце.
Отметим, переговоры Зеленского, Макрона и Меркель должны состояться завтра, 16 апреля.
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Переговоры Путина, Меркель и Макрона - о чем ранее сообщал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.