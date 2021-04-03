Зеленский рассказал, о чем пожалел после заседания СНБО

После каждого пятничного заседания СНБО у президента появляется только одно сожаление.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В своем Instagram глава государства отметил, что после каждого пятничного заседания СНБО у него появляется только одно сожаление.
Президент подчеркнул, что после каждого пятничного заседания Совета нацбезопасности жалеет лишь о том, что в неделе не семь пятниц.
"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе", — написал Зеленский.
Отметим, что за несколько часов публикация собрала 135 тысяч "лайков" и более 2,5 тысяч комментариев.
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Результаты заседания СНБО:
- Накануне Совет национальной безопасности и обороны применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны.
- В частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
- Также Зеленский отметил, что на заседании Совет нацбезопасности и обороны отстранил десятки работников таможни, кроме того, готовятся изменения в законодательство, согласно которым произойдёт криминализация недостоверного таможенного декларирования.
Автор: Алексей Тычина