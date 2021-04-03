Зеленский рассказал, о чем пожалел после заседания СНБО

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В своем Instagram глава государства отметил, что после каждого пятничного заседания СНБО у него появляется только одно сожаление.

Президент подчеркнул, что после каждого пятничного заседания Совета нацбезопасности жалеет лишь о том, что в неделе не семь пятниц.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе", — написал Зеленский.

Отметим, что за несколько часов публикация собрала 135 тысяч "лайков" и более 2,5 тысяч комментариев.

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Результаты заседания СНБО: