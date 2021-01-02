Зеленский скоро отправится в азиатское турне – ОП

Глава государства посетит ряд стран.
Президент Владимир Зеленский во втором полугодии 2021 года намерен осуществить поездку в азиатское турне, во время которого посетит Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур.
"Работаем над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне", - цитирует Зеркало недели замруководителя Офиса президента, дипломатического советника президента Игоря Жовкву.
По словам чиновника, в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение ассортимента товаров, укрепление позиций на китайском рынке отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.
Жовква добавил, что актуальной задачей останется привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине.
Как подчеркнул представитель Офиса президента, "полноценно должна открыться для Украины Индия – для этого есть все необходимые предпосылки". Также в планах - открытие новых возможностей для продвижения украинских интересов в государствах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.
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Напомним, в Украину в первой половине 2021 года приедет президент Франции Эммануэль Макрон.
Также на повестке дня визит украинского президента Владимира Зеленского в США, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.
Как ранее сообщалось, новогоднее обращение президента Владимира Зеленского резко раскритиковали в украинском сегменте соцсетей, поскольку весь смысл ролика заключался в присутствии большого количества детей, к которым обращался глава государства.