Зеленский собрал Ставку и обсудил с силовиками план дальнейшего освобождения

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 сентября, обсудил с силовиками и военными план дальнейшей деоккупации Украины и подготовку армии к зиме.

Глава государства провел очередное заседание ставки Верховного главнокомандующего, в котором приняли участие представители силовых, правоохранительных, оборонных структур, профильных министерств и ведомств и Офиса президента, сообщает пресс-служба президента.

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

"Под особым контролем ставки Верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте был рассмотрен вопрос обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева", - добавили в Офисе президента.

Деоккупация Харьковщины

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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