Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

Легитимность диктатора РФ Владимира Путина признает только он сам, а в Украине – президента выбирает народ, заявил Владимир Зеленский.
Таким образом он во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал обвинения Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины
"Легитимность президента Зеленского - признает исключительно народ Украины. Выбирает - народ Украины и я очень благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.
При этом он напомнил о том, что в Украине свободный народ и именно за это и идет война.
"Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина - Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", - добавил Зеленский.
Скандальное заявление Путина
Ранее российский диктатор заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил свою легитимность.
"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - добавил Путин.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина. Зеленский рассказал, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев.
Как сообщалось ранее, Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах. Владимир Зеленский прокомментировал предложение Владимира Путина о диалоге между Украиной и РФ.
Выборы президента России 2024
Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.
Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года.
Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%).
Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.
Больше новостей:
- Принуждение России к миру: в чем суть формулы Зеленского и чего ждать от Саммита мира
- Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"
- Байден пропустит саммит мира по Украине ради вечеринки со звездами в Голливуде - Bloomberg
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред