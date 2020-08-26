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Зеленский заявил, чего хочет после окончания президентства

26 августа 2020, 11:05

Президент Украины рассказал о планах по окончании своей каденции.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский лелеет надежду, что украинцы будут выказывать ему свое уважение после окончания его пребывания у власти.

Об этом руководитель страны заявил в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский отметил, что в отличие от большинства политиков не намерен скрываться от украинцев после окончания карьеры политика.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, — это самый высокий результат", — заявил он.

Зеленский также отметил ‒ всегда действует так, чтобы родные и близкие не испытывали стыда за его поступки.

"Война на востоке — она не останавливается, она не как рабочие дни — 5 раз в неделю. Война — она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранено, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", —подытожил президент.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил ‒ он имеет возможность вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в необходимые моменты.

Владимир Зеленский новости Украины президент
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