Зеленский заявил о войне из-за реформы Конституционного суда

Владимир Зеленский высказался о реформе КСУ / Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформирование Конституционного суда Украины будет войной.

По его словам, в нашей стране все реформы проходят через войну.

"Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу это довести до реального, в хорошем смысле слова, конца - чтобы был иной, прозрачный суд", - заявил Зеленский в интервью украинским телеканалам.

При этом он добавил, что украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым.

"Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права, если я даже просто скажу: смотри, я на тебя подам в суд... Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать - а они (судьи, - ред.) должны это заслужить", - заявил глава государства.

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Как ранее сообщал Главред, глава государства Владимир Зеленский 27 марта отменил указ бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и Александра Касминина судьей инстанции. Свое решение президент объяснил интересами государственной безопасности.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решение Зеленского соответствует закону. Тупицкий в 2014 году написал особое мнение о "референдуме" в Крыму и таким образом показал, что выступает на стороне России.

Конституционный суд 29 марта опубликовал заявление о намерении 12 апреля провести заседание, на котором будет рассмотрено увольнение Тупицкого и Касминина согласно указу президента.