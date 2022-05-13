Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны и назвал самую сложную территорию для деоккупации

Олег Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны в Украине / Фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что активная фаза войны в Украине продлится от одного до шести месяцев. А когда украинские войска начнут контрнаступление, то ни в коем случае нельзя останавливаться на линии 24 февраля.

"По срокам самой войны – к сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – возможно, и пять, и шесть – особенно активная фаза", – сказал эксперт в эфире Украина 24.

По его словам, если Украина начнет контрнаступательную операцию по всему фронту, то ни в коем случае нельзя останавливаться на линии 24 февраля. Во всяком случае, на Донбассе нужно идти к государственной границе. В принципе, окончание войны должно ознаменоваться выходом Украины на свои границы 1991 года.

Жданов также заявил, что самой большой проблемой для Украины, которая возникнет в будущем, станет оккупированный Крым.

"Это Крым. Я считаю, что Генштаб – это единственный орган, который может принять решение о том, каким способом освобождать Крым. Вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам", – подчеркнул военный эксперт.

Как сообщал Главред, Россия исчерпывает силы, необходимые для наступления. Но спрогнозировать, сколько времени еще продлится война в Украине, сложно. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что причина этого - "жуткий идиотизм российского политического руководства".

Напомним, командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что к концу лета Вооруженные силы Украины попытаются вернуть страну-агрессора Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля 2022 года.

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